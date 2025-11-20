На AI Journey представили новую ИИ-платформу для процессной аналитики

Сбер представил на международной конференции AI Journey обновленную ИИ-платформу Process Mining, способную самостоятельно проводить глубокий анализ бизнес-процесса.

В Сбере отметили, что пользователь загружает набор данных и формулирует задачу, а платформа проводит аналитику и предоставляет детализированный отчет с выявленными проблемами, возможными причинами и рекомендациями их решения.

Кроме того, ИИ-агент способен одновременно проверять десятки гипотез.

В Сбере добавили, что ИИ-агент не заменяет специалиста, а становится его умным помощником. Он берет на себя рутинную работу: установление причинно-следственных связей, поиск гипотез и генерацию рекомендаций.

Как рассказал заместитель председателя правления Сбера Тарас Скворцов, новый ИИ-агент — это качественный скачок в развитии процессной аналитики.

«Мы переходим от описательной ИИ-аналитики к ИИ-генерации гипотез и рекомендаций. Теперь аналитик получает готовый набор инсайтов для принятия решений, что ускоряет весь цикл работы», — сказал он.

Обновленного ИИ-агента можно протестировать на интерактивном стенде Сбера на AI Journey.