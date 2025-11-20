На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На AI Journey представили новую ИИ-платформу для процессной аналитики

Посетители AI Journey смогут протестировать новую платформу Сбера Process Mining
true
true
true
close
Unsplash

Сбер представил на международной конференции AI Journey обновленную ИИ-платформу Process Mining, способную самостоятельно проводить глубокий анализ бизнес-процесса.

В Сбере отметили, что пользователь загружает набор данных и формулирует задачу, а платформа проводит аналитику и предоставляет детализированный отчет с выявленными проблемами, возможными причинами и рекомендациями их решения.

Кроме того, ИИ-агент способен одновременно проверять десятки гипотез.

В Сбере добавили, что ИИ-агент не заменяет специалиста, а становится его умным помощником. Он берет на себя рутинную работу: установление причинно-следственных связей, поиск гипотез и генерацию рекомендаций.

Как рассказал заместитель председателя правления Сбера Тарас Скворцов, новый ИИ-агент — это качественный скачок в развитии процессной аналитики.

«Мы переходим от описательной ИИ-аналитики к ИИ-генерации гипотез и рекомендаций. Теперь аналитик получает готовый набор инсайтов для принятия решений, что ускоряет весь цикл работы», — сказал он.

Обновленного ИИ-агента можно протестировать на интерактивном стенде Сбера на AI Journey.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами