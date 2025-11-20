На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько доллар будет стоить на следующей неделе

Финансист Шепелев: доллар будет стоить 80–82 рубля на следующей неделе
Shutterstock/FOTODOM

На следующей неделе доллар будет стоить 80–82 рубля, евро — 93 рубля, юань — менее 11,3 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«На следующей неделе рубль может эпизодически немного укрепляться на фоне налогового периода — компании будут продавать на рынке дополнительные объемы валюты. В то же время в конце ноября начинается период повышенных трат компаний и домохозяйств, в том числе на импорт. А на экспорт начинают оказывать давление эффекты от санкций. Поэтому весьма вероятно, что следующая неделя будет последним сильным периодом в этом году, и в течение декабря курсы могут продвинуться к 84–85 рублям за доллар, 97–99 рублям за евро и 12 рублям за юань», — отметил Шепелев.

По данным Investing.com, 19 ноября доллар стоил 80,5–81,8 рубля, что примерно на 17–18% меньше уровня января 2025 года. Курс евро достигал 93,2–93,9 рубля (примерно на 20–30% меньше, чем в январе). Курс юаня на Московской бирже составлял около 11,3 рубля (-15–16% с начала года).

Ранее был спрогнозирован средний курс доллара в 2026 году.

