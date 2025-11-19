Стокилограммовый золотой унитаз «Америка» ушел с молотка за миллионы долларов

Стокилограммовый унитаз «Америка» из 18-каратного золота, созданный известным итальянским художником Маурицио Каттеланом, был продан на аукционе Sotheby's более чем за $12 млн. Данные о результатах торгов размещены на сайте аукционного дома.

«Лот продан... 12 110 000 долларов США», — отмечается в сообщении.

Творение Каттелана под названием «Америка» представляет собой полностью функционирующий унитаз весом 101,2 кг золота. Всего существует два таких экземпляра. Один из них был похищен в сентябре 2019 года из британского дворца Бленхейм, где экспонат выставлялся в рамках художественной выставки, но при этом был доступен посетителям для использования по назначению.

18 октября мотоцикл папы Римского Льва XIV продали на аукционе в Мюнхене за €156 тыс. Аукционный дом RM Sotheby's сообщил, что BMW R 18 Transcontinental 2024 понтифик получил от христианской мотоциклетной группы из Германии Jesus Bikers. Мотоцикл был изготовлен компанией Motorrad Witzel по индивидуальному заказу и покрашен в белый цвет, вдохновленный «папамобилем». Лев XIV расписался на топливном баке транспортного средства. Вырученные средства будут переданы Missio Austria — возглавляемой папой Римским благотворительной организации, которая планирует оказывать помощь детям Мадагаскара.

Ранее портрет музы Пикассо продали на аукционе в Париже за $37 млн.