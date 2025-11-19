Россиян предостерегли от чрезмерного использования ИИ

Россиянам не стоит использовать искусственный интеллект (ИИ) чрезмерно и делегировать ему все подряд. При таком сценарии люди не развивают важные навыки, заявил «Газете.Ru» вице-президент по AI «БКС Мир инвестиций» Максим Иванов.

«Вместе с выгодами использования ИИ есть реальные риски. Во-первых, ИИ ошибается: генеративные модели иногда «галлюцинируют», уверенно выдавая выдуманные факты. Во-вторых, широкая доступность инструментов создает соблазн делегировать все подряд, и тогда люди рискуют не наработать важные навыки — уже есть исследования, показывающие, что избыточное использование генеративного ИИ может снижать уровень критического мышления. Это усугубляется тем, что бизнес постепенно сокращает потребность в начальных позициях, что делает профессиональное развитие труднее. Наконец, реалистичные тексты, голоса и изображения усложняют распознавание фейков и манипуляций», — отметил Иванов.

Он призвал относиться к ИИ как к полезному, но не безошибочному помощнику: проверять ключевые факты в нескольких источниках и критически оценивать логические выводы.

Иванов рекомендовал разделять задачи: использовать ИИ для рутинного сбора информации и черновой работы, а для глубокой учебы и принятия важных решений оставлять за собой анализ и проверку. Эксперт подчеркнул, что никогда нельзя передавать по просьбе «от знакомого» деньги или личные данные, даже если сообщение кажется очень правдоподобным.

По мнению Иванова, ИИ принесет много пользы, от удобных бытовых помощников до роста производительности в экономике.

«Но чтобы выгода превалировала над рисками, нам нужен новый навык: сознательно и критически пользоваться мощным инструментом, не подменяя им образование и здравый смысл. Чем раньше мы этому научимся, тем безопаснее и полезнее будет технология для каждого из нас. ИИ помогает писать тексты и создавать контент, быстро находить нужную информацию, прокладывать маршруты и повышать эффективность в бизнесе», — заключил эксперт.

Он добавил, что сильная сторона ИИ — скорость и масштаб обработки данных: там, где человеку пришлось бы тратить часы, ИИ может предложить вариант за минуты.

