Стало известно, насколько декрет мешает карьере

У трети опрошенных россиянок декрет становится преградой для карьеры и развития
Natalia Deriabina/Shutterstock/FOTODOM

Треть опрошенных россиянок (32%) заявили, что декрет становится преградой для их развития и карьеры. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу Avon аналитическим центром НАФИ (есть у «Газеты.Ru»).

36% считают, что декрет не оказывает значимого воздействия на профессиональное развитие. 27% отмечают его положительное влияние.

При этом с возрастом уверенности становится больше: среди женщин старше 35 лет больше тех, кто уверен, что декрет не мешает карьере (42% против 33% среди младших).

Только треть работающих женщин в декрете отмечают наличие мер поддержки для матерей на работе. Чаще всего это программы обучения и повышения квалификации (36%), медицинская страховка (36%), финансовая помощь и карьерное развитие (31% и 31% соответственно), а также корпоративные инициативы для родителей (в каждой четвертой компании). Каждая шестая женщина заявила, что поддержки нет вовсе. Такой разрыв напрямую влияет на доверие и вовлеченность. Среди тех, кто получает поддержку, 34% готовы рекомендовать своего работодателя, а среди тех, кто не получает — только 14%.

54% женщин, находившихся в декрете за последний год, планируют открыть собственный бизнес. Для сравнения: среди всех российских женщин этот показатель значительно ниже — 36%. При этом каждая пятая женщина, задумывающаяся о бизнесе, пока не определилась с направлением.

В опросе приняли участие 2 тыс. россиянок.

Ранее сообщалось, что каждая вторая россиянка хотела бы, чтобы вместо нее в декрете был муж.

