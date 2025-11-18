Сбер назвал своих клиентов одними из самых защищенных

Клиенты Сбера сегодня считаются одними из самых защищенных от киберугроз. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов на SOC Forum 2025.

По его словам, банк активно обучает свои модели для предупреждения клиентов об опасности даже в ситуациях, когда они снимают наличные для передачи дроп-курьеру.

«Цель банка — полностью исключить телефонное мошенничество для своих клиентов. При этом Сбер постоянно развивает сервисы кибербезопасности, доступные самим клиентам», — сказал он

Кузнецов подчеркнул, что Сбер создает системные платформенные решения для защиты пользователей.

«Это бесплатная автоматизированная платформа X Threat Intelligence по разведке и детекции киберугроз, которая позволяет защитить любую компанию и добиться киберздоровья всего российского бизнеса. Уже более 500 компаний России присоединились к ней, доступ к платформе мы сделали бесплатным. К нашей системе антифрода мы подключили 50 компаний рынка», — уточнил он.

Зампред правления Сбера подчеркнул, что банк сотрудничает с телеком-операторами, другими банками, надзорными службами и регуляторами для совместной борьбы с мошенничеством. Это помогает предотвращать социальную инженерию и минимизировать риски киберпреступности.

«В мобильном приложении СберБанк Онлайн действует порядка 20 различных сервисов, которые позволяют человеку управлять уровнем собственной киберзащиты с помощью простых и интерактивных настроек. Еще есть «Кибрарий» — мощная интернет-библиотека киберзнаний для всех поколений. И дети, и молодежь, и взрослые люди, а также эксперты могут ею пользоваться», — добавил Кузнецов.

Он уточнил, что пользователи «Кибрария» могут смотреть обучающие ролики, читать расследования, изучать способы защиты и новые мошеннические схемы, чтобы быть начеку.