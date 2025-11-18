На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сбер назвал своих клиентов одними из самых защищенных

Станислав Кузнецов: клиенты Сбера сегодня — одни из самых защищенных
true
true
true
close
Сбер

Клиенты Сбера сегодня считаются одними из самых защищенных от киберугроз. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов на SOC Forum 2025.

По его словам, банк активно обучает свои модели для предупреждения клиентов об опасности даже в ситуациях, когда они снимают наличные для передачи дроп-курьеру.

«Цель банка — полностью исключить телефонное мошенничество для своих клиентов. При этом Сбер постоянно развивает сервисы кибербезопасности, доступные самим клиентам», — сказал он

Кузнецов подчеркнул, что Сбер создает системные платформенные решения для защиты пользователей.

«Это бесплатная автоматизированная платформа X Threat Intelligence по разведке и детекции киберугроз, которая позволяет защитить любую компанию и добиться киберздоровья всего российского бизнеса. Уже более 500 компаний России присоединились к ней, доступ к платформе мы сделали бесплатным. К нашей системе антифрода мы подключили 50 компаний рынка», — уточнил он.

Зампред правления Сбера подчеркнул, что банк сотрудничает с телеком-операторами, другими банками, надзорными службами и регуляторами для совместной борьбы с мошенничеством. Это помогает предотвращать социальную инженерию и минимизировать риски киберпреступности.

«В мобильном приложении СберБанк Онлайн действует порядка 20 различных сервисов, которые позволяют человеку управлять уровнем собственной киберзащиты с помощью простых и интерактивных настроек. Еще есть «Кибрарий» — мощная интернет-библиотека киберзнаний для всех поколений. И дети, и молодежь, и взрослые люди, а также эксперты могут ею пользоваться», — добавил Кузнецов.

Он уточнил, что пользователи «Кибрария» могут смотреть обучающие ролики, читать расследования, изучать способы защиты и новые мошеннические схемы, чтобы быть начеку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами