Сбер предупредил об угрозе мошеннических дипфейков с безошибочным акцентом

Станислав Кузнецов призвал готовиться к вызовам в сфере кибербезопасности
Сбер

Развитие технологий кибербезопасности требует опережающего подхода и взгляд в будущее. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов на SOC Forum 2025.

По его словам, Россия часто реагирует на угрозы мошенничества с опозданием, что становится трендом.

«Не нужно повторять ошибки прошлых лет, когда в 2019-20 гг. начались звонки мошенников в том числе с подменных номеров, но рынок с опозданием стал думать над защитой россиян от этой угрозы. На пороге новая проблема — дипфейки», — отметил он.

Еще год назад на SOC-форуме говорилось о том, что киберпреступники взяли искусственный интеллект на вооружение.

«Мы прогнозировали, что к концу дипфейки станут массовым явлением. И уже сейчас мы видим в сети поддельные заявления руководителей государственных структур и крупных компаний», — добавил он

Кузнецов подчеркнул необходимость действовать уже сейчас, чтобы не допустить масштабного распространения новых методов мошенничества. По его мнению, злоумышленники с помощью ИИ смогут онлайн переводить свои скрипты на различные языки без акцента, обманывая жертву и заставляя ее отдавать деньги. Преступники из одной страны, не зная языка, будут действовать против жителей другой.

«Уже через месяц-два появится новый инструмент, когда можно будет говорить в одной стране на собственном языке с жертвой, которая находится в другой стране и знает другой язык. Очень скоро ИИ будет безошибочно переводить на любой диалект любого города, принуждая потенциальную жертву телефонного мошенничества совершить выгодные для преступников действия», — сказал он.

Кузнецов сообщил, что Сбер вместе с законодателями начал принимать меры для привлечения к уголовной ответственности мошенников, использующих дипфейки в преступных целях.

«Многие компании, включая Сбер, уже имеют высококачественные технологии для детекции дипфейков. Эти стандарты нужно вводить в практику, в том числе и в телекоме, и на телевидении, чтобы автоматически обнаруживать дипфейки на дальних подступах», — сказал он.

По его мнению, это должен быть взгляд не в прошлое, а в будущее.

«Благодаря этому у России есть все основания быть на шаг, на два шага впереди киберпреступников по технологиям защиты и противодействия», — убежден Кузнецов.

