Названы минусы и риски входа в интернет через «Госуслуги»

В случае введения в России входа в интернет через «Госуслуги» у граждан будет полная утрата анонимности. Об этом «Газете.Ru» сказал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Фактически, любая активность пользователя в сети (комментарии, поисковые запросы, посещение сайтов) может быть напрямую связана с его личностью. Это может привести к так называемому эффекту охлаждения (chilling effect), когда пользователи будут бояться высказывать критические или непопулярные мнения из-за страха административных или иных последствий, что, в свою очередь, негативно скажется на свободе слова и публичной дискуссии», — отметил Трепольский.

По его словам, второй минус — создание единой точки входа и идентификации влечет за собой колоссальные риски в случае технических сбоев или кибератак на сам портал «Госуслуги». Выход из строя этого сервиса может парализовать значительную часть онлайн-жизни страны, включая доступ к критически важным коммерческим и финансовым услугам, предупредил эксперт. Кроме того, чрезмерная централизация дает государству беспрецедентный рычаг для мгновенного отключения или блокировки доступа отдельным лицам или даже целым группам пользователей, посетовал Трепольский.

Он добавил, что третий минус — внедрение такого механизма создает техническую основу для глубокого и постоянного мониторинга цифрового следа граждан.

По его мнению, сбор всех цифровых ключей граждан в одном месте делает этот ресурс главной мишенью для хакерских групп со всего мира. Утечка данных из ЕСИА будет иметь катастрофические последствия, превосходящие любую локальную утечку из банка или коммерческой компании, поскольку скомпрометированы будут и личность, и доступ к десяткам других сервисов, и юридический статус пользователя, констатировал эксперт. Он добавил, что государство может использовать этот инструмент для оперативной и безапелляционной блокировки доступа к отдельным ресурсам или для отключения от сети лиц, чья деятельность признана нежелательной.

«Обязательный же вход через ЕСИА создаст барьер для наименее технически подкованных групп населения, особенно пожилых граждан или жителей удаленных регионов с плохим интернетом. Если доступ к жизненно важным услугам будет жестко привязан к ЕСИА, это усилит цифровое неравенство и может привести к социальному исключению для тех, кто не смог или не захотел пройти верификацию», — заключил Трепольский.

С вероятностью в 100% в России в конечном счете введут вход в интернет по паспорту — через портал «Госуслуги», спрогнозировал для «Газеты.Ru» доцент кафедры информационного менеджмента им. профессора В.В. Дика университета «Синергия» Максим Шошин 7 ноября.

