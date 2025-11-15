На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Из космоса впервые оформили госуслугу

Космонавт Зубрицкий впервые в истории оформил госуслугу с околоземной орбиты
«Газета.Ru»

Космонавт Роскосмоса, специальный корреспондент ТАСС на Международной космической станции (МКС) Алексей Зубрицкий впервые оформил госуслугу из космоса, воспользовавшись сервисом самозапрета на оформление сим-карты. Об этом журналистам сообщили в Роскосмосе, передает ТАСС.

«С помощью биометрии космонавт Алексей Зубрицкий вошел на портал госуслуг и воспользовался сервисом самозапрета на оформление сим-карты», — сказали в госкорпорации.

Там уточнили, что процесс получения услуги занял всего 30 секунд.

«Пока я в космосе, на меня не получится оформить договор связи. Для входа на «Госуслуги» воспользуюсь биометрией, СМС на орбиту не приходят», — отметил космонавт.

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что многие эксперты признают качество российских электронных услуг эталонным.

«Важно, что находясь даже за пределами Земли граждане РФ имеют возможность пользоваться привычными сервисами», — подчеркнул гендиректор госкорпорации.

До этого доцент кафедры информационного менеджмента им. профессора В.В. Дика университета «Синергия» Максим Шошин прогнозировал, что с вероятностью в 100% в России в конечном счете введут вход в интернет по паспорту — через портал «Госуслуги».

Ранее сообщалось, что россияне старше 55 лет стали дольше сидеть в интернете.

