На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне назвали навыки, нужные для будущей профессии детей

Родители считают, что знание ИИ важнее лидерских качеств и эмоционального интеллекта
true
true
true
close
Yuganov Konstantin/Shutterstock/FOTODOM

В тройку самых востребованных навыков для будущей профессии детей вошли финансовая грамотность (такой ответ дали 42% опрошенных россиян), цифровая грамотность и IT-компетенции (39%), а также способность к быстрому обучению (36%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного программой лояльности СберСпасибо (есть у «Газеты.Ru»).

«Наименьшую значимость родители придают развитию эмоционального интеллекта (14%) и лидерским качествам (19%). Среди IT-направлений наиболее перспективными родители считают программирование (86%), искусственный интеллект и машинное обучение (59%) и кибербезопасность (38%)», — отметила директор по маркетингу СберСпасибо Ольга Иванова.

По ее словам, эта тенденция напрямую отражается на выборе образовательных программ. Согласно статистике школы программирования Алгоритмики, в новом учебном году у детей и их родителей наибольшей популярностью пользуются курсы по визуальному программированию на Scratch, геймдизайну в Roblox, графическому дизайну, разработке игр на Unity и изучению языка Python, уточнила Иванова.

По ее словам, подавляющее большинство родителей (97%) высоко оценивают значимость дополнительного образования. При выборе курсов ключевыми критериями становятся соответствие интересам ребенка (57%), развитие навыков, полезных в будущем (43%), и перспективность направления для карьеры (36%), подчеркнула Иванова.

Более половины родителей выбирают офлайн (52%) или смешанный формат (41%) обучения, а большинство детей респондентов занимаются дополнительно от двух до пяти часов в неделю (57%).

В опросе приняли участие более 400 родителей в возрасте от 25 до 60 лет. В выборку вошли родители, чьи дети (7–17 лет) посещают дополнительное образование в текущем учебном году. Исследование проводилось по всем округам России с 24 по 29 сентября 2025 года.

Ранее психолог объяснила, что делать при школьной перегрузке ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами