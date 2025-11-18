Россияне назвали навыки, нужные для будущей профессии детей

В тройку самых востребованных навыков для будущей профессии детей вошли финансовая грамотность (такой ответ дали 42% опрошенных россиян), цифровая грамотность и IT-компетенции (39%), а также способность к быстрому обучению (36%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного программой лояльности СберСпасибо (есть у «Газеты.Ru»).

«Наименьшую значимость родители придают развитию эмоционального интеллекта (14%) и лидерским качествам (19%). Среди IT-направлений наиболее перспективными родители считают программирование (86%), искусственный интеллект и машинное обучение (59%) и кибербезопасность (38%)», — отметила директор по маркетингу СберСпасибо Ольга Иванова.

По ее словам, эта тенденция напрямую отражается на выборе образовательных программ. Согласно статистике школы программирования Алгоритмики, в новом учебном году у детей и их родителей наибольшей популярностью пользуются курсы по визуальному программированию на Scratch, геймдизайну в Roblox, графическому дизайну, разработке игр на Unity и изучению языка Python, уточнила Иванова.

По ее словам, подавляющее большинство родителей (97%) высоко оценивают значимость дополнительного образования. При выборе курсов ключевыми критериями становятся соответствие интересам ребенка (57%), развитие навыков, полезных в будущем (43%), и перспективность направления для карьеры (36%), подчеркнула Иванова.

Более половины родителей выбирают офлайн (52%) или смешанный формат (41%) обучения, а большинство детей респондентов занимаются дополнительно от двух до пяти часов в неделю (57%).

В опросе приняли участие более 400 родителей в возрасте от 25 до 60 лет. В выборку вошли родители, чьи дети (7–17 лет) посещают дополнительное образование в текущем учебном году. Исследование проводилось по всем округам России с 24 по 29 сентября 2025 года.

