Сбер назвал индийцев основной аудиторией конференции AI Journey

В Сбере рассказали о помощи бизнесу в налаживании связей с Индией
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Основная часть международной аудитории конференции AI Journey — это граждане Индии. Об этом в интервью RT сообщил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, Сбер активно развивает бизнес-присутствие в Индии, способствуя укреплению деловых связей между странами. Например, банк помогает индийским предпринимателям находить партнеров в России и наоборот.

«В России у нас 3,4 млн юридических лиц в качестве клиентов. Это больше половины всех юридических лиц в России — клиенты Сбербанка. И мы более чем готовы предоставить эту клиентскую базу нашим коллегам в Индии», — заявил Ведяхин.

Он напомнил, что в Индии действует филиал Сбера, который играет ключевую роль в установлении контактов между бизнесменами двух стран.

«Наши партнеры в Индии просто приходят в этот филиал, спрашивают о поиске партнера в России. Это довольно легко», — сказал он.

Ведяхин подчеркнул, что посетителям индийского филиала предоставляют всю необходимую информацию для поиска партнеров. Процесс упрощен благодаря тому, что практически каждая российская компания является клиентом Сбера.

«Только в этом году мы создали, так сказать, 6 тыс. контактов, просто увеличивая деловые отношения между Россией и Индией», — сказал он.

