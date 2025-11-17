На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сбере заявили о фокусе на развитии блокчейна и ИИ

Ведяхин назвал ИИ и блокчейн будущим бизнеса
true
true
true
close
Joyseulay/Shutterstock/FOTODOM

Сбер активно развивает технологии блокчейна, видя в них будущее финансовых рынков. Об этом в интервью RT сообщил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, в ближайшем будущем могут появиться децентрализованные автономные организации (ДАО).

«Это будущее нашего бизнеса. Представьте себе сочетание ИИ и блокчейна. Итак, я решил что-то купить, а потом что-то продам. Это очень простой пример. Решение принимает ИИ, а покупка и продажа — это технологии блокчейна, смарт-контракты и их исполнение. И это все. Это означает, что в ближайшем будущем мы увидим ДАО», — отметил Ведяхин.

Он объяснил, что ДАО представляет собой децентрализованную автономную организацию, которая самостоятельно ведет бизнес. По мнению Ведяхина, новая экономика будет основана на сочетании ИИ и блокчейна. Именно поэтому Сбер сосредоточен на развитии этих двух направлений.

При этом, по его словам, Сбер разграничивает технологию блокчейна и криптовалюты.

«С криптовалютами нужно быть действительно очень осторожным и осмотрительным из-за большого количества киберпреступлений в этой области», — сказал он

Он также отметил, что частный блокчейн является более безопасной технологией, так как функционирует внутри компании или с доверенными партнерами.

