В России запустили производство премиального бренда водки

Компания Simple Group запустила производство премиальной водки «Арктика». Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что цена бутылки объемом 0,5 литра в розничной продаже составит 899 рублей, 0,7 литра — 1,17 тысяча рублей. Водку будут производить на заводе «Нива» в Санкт-Петербурге.

Как отметил президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский, запуск производства «Арктики» может обойтись Simple Group в сотни миллионов рублей с учетом затрат на продвижение.

Водку планируют реализовывать как в торговых сетях, так и в заведениях общепита.

До этого стало известно, что ученые Всероссийского научно-исследовательского института пищевой биотехнологии (филиал ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии») разработали способ производства спиртового дистиллята из смеси зернового и сырья и яблок.

Работа велась в рамках задач по импортозамещению компонентов для пищевой промышленности. Ученые отмечают: применение новой технологии возможно без масштабной модернизации оборудования — переработка может вестись на действующих спиртовых заводах.

