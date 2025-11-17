Россиян предупредили об инфляции образа жизни

При пересечении россиянами порога заработка в 50 тыс. рублей расходы обгоняют доходы в 1,2 раза. То есть возникает инфляция образа жизни. Об этом говорится в исследовании редакции «Т-Ж» (есть у «Газеты.Ru»).

«Инфляция образа жизни — ситуация, когда расходы растут соразмерно доходам или даже быстрее. Субъективно это ощущение, что «зарабатываю больше, но денег все равно не хватает». Типичная картина: у человека выросла зарплата, и к бизнес-ланчам добавилась доставка еды по вечерам, а на выходных — еще и рестораны. C финансовой точки зрения здоровым считается, когда человек тратит до 30% на еду, до 30% на жилье, а также может откладывать 20% дохода на сбережения и другие цели. При нездоровой инфляции образа жизни в личном бюджете возникают перекосы: растут необязательные траты, снижаются накопления, увеличиваются долги», — отмечается в исследовании.

По данным аналитиков, второй виток ускорения инфляции образа жизни и роста расходов происходит при переходе к достатку выше среднего — от 300 тыс. рублей. Здесь расходы растут быстрее доходов уже в 1,4 раза.

Возраст людей также влияет на скорость инфляции образа жизни. Она максимальна у школьников и студентов 15—19 лет. При переходе к уровню дохода от 50 тыс. рублей расходы молодых людей увеличиваются в 4,4 раза, тогда как доходы — только в 3,1 раза. Немного стабильнее остальных ведут себя люди в возрасте 25—64 лет, здесь инфляция образа жизни более равномерна. Возможно, это связано с возрастом экономической активности: именно в этой группе чаще встречаются самые высокие доходы, особенно у людей 35—44 лет.

С ростом дохода сокращается доля расходов на питание — это индикатор благосостояния человека. Расходы на питание падают с 40 до 20% от низкого уровня жизни к высокому. При этом стабильно тратить на еду не более 30% получается у людей при уровне дохода от 115 тыс. рублей и выше.

Расходы на еду уменьшаются в основном за счет доли трат на супермаркеты. А доля расходов на общепит примерно одинакова при любом уровне дохода: около 10% личного бюджета.

При инфляции образа жизни люди сокращают относительные расходы на аптеки — с 2,3 до 1%, общественный транспорт — с 1,9 до 0,7%, электронику — с 1,8 до 0,8%. И особенно на маркетплейсы: доля расходов уменьшается с 17,7 до 11,8%. С ростом дохода траты в обязательных категориях переходят в премиум-сегмент — люди покупают более дорогие товары. Средний чек на покупки в аптеках, общепите, супермаркетах и на маркетплейсах вырастает в 3,5—6,5 раза.

При инфляции образа жизни люди также начинают тратиться на то, что раньше почти не покупали и что становится маркером статуса: например, каршеринг, отели, туры. Корзина покупок в целом становится более премиальной. Сильнее всего растут средние чеки на товары для дома и ремонта, одежду и обувь, автоуслуги, а также на туры — более чем в десять раз.

С ростом дохода среди женщин заметнее растет доля тех, кто тратится на салоны красоты и подписки. А вот у мужчин сильнее растут траты на стройматериалы, товары для дома и ремонта.

Ранее россиянам пообещали, что мобильные телефоны и ноутбуки резко подешевеют.