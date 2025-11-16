На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российских собственников выгнали из элитных квартир в Египте

AlexAnton/Shutterstock/FOTODOM

В Шарм-эль-Шейхе российские семьи лишились элитных квартир, приобретенных более 15 лет назад. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, несколько российских семей купили в 2008 году квартиры в ЖК Royal Oasis, принадлежащем местному бизнесмену. Как утверждают россияне, вскоре после покупки выяснилось, что земля, на которой построен комплекс, формально принадлежит банку Housing and Development. На тот момент это не создавало проблем, так как участок был арендован матерью владельца ЖК на 100 лет.

Ситуация изменилась после того, как хозяина комплекса не стало. Помимо жилого комплекса, он оставил матери долги перед банком, и в 2025 году она передала ЖК в собственность кредитной организации. После получения разрешения суда банк заменил замки и выселил владельцев квартир, заявив, что земля и дома теперь полностью принадлежат компании.

Россияне, купившие жилье много лет назад, пожаловались на невозможность вернуть недвижимость, поскольку местное законодательство полностью защищает права банка. SHOT также отмечает, что подобные случаи в Египте связаны с хитрыми схемами распоряжения недвижимостью.

Ранее эксперт дал прогноз, когда в России ждать снижения цен на жилье.

