На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Euroclear назвали сумму замороженных активов России

Глава Euroclear Урбен: депозитарий хранит €193 млрд российских активов
true
true
true
close
Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

Бельгийский депозитарий Euroclear хранит €193 млрд замороженных российских активов, 180 из них принадлежат Центробанку РФ. Об этом рассказала Le Monde глава организации Валери Урбен.

Она отметила, что Euroclear в общей сложности управляет депозитами (деньгами, переданными кредитному учреждению для получения дохода в виде процентов, образующихся при финансовых операциях со вкладом) на €42,5 трлн, что в 14 раз больше ВВП (валового внутреннего продукта, т.е. совокупной стоимости произведенных в стране конечных товаров и услуг) Франции. Точный объем средств не отображается ни на одном экране в штаб-квартире Euroclear.

После введения в 2022 году санкций ЕС против российского Национального расчетного депозитария активы российских инвесторов оказались заблокированными в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Первоначальная оценка объема замороженных средств составляла около 6 трлн рублей, при этом примерно 20% из этой суммы принадлежали физическим лицам. Большая часть замороженных в Европе российских активов заблокирована в депозитарии Euroclear.

Ранее в Европе разработали стратегию победы над Россией.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами