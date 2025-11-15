В Euroclear назвали сумму замороженных активов России

Бельгийский депозитарий Euroclear хранит €193 млрд замороженных российских активов, 180 из них принадлежат Центробанку РФ. Об этом рассказала Le Monde глава организации Валери Урбен.

Она отметила, что Euroclear в общей сложности управляет депозитами (деньгами, переданными кредитному учреждению для получения дохода в виде процентов, образующихся при финансовых операциях со вкладом) на €42,5 трлн, что в 14 раз больше ВВП (валового внутреннего продукта, т.е. совокупной стоимости произведенных в стране конечных товаров и услуг) Франции. Точный объем средств не отображается ни на одном экране в штаб-квартире Euroclear.

После введения в 2022 году санкций ЕС против российского Национального расчетного депозитария активы российских инвесторов оказались заблокированными в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Первоначальная оценка объема замороженных средств составляла около 6 трлн рублей, при этом примерно 20% из этой суммы принадлежали физическим лицам. Большая часть замороженных в Европе российских активов заблокирована в депозитарии Euroclear.

