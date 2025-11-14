На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Апартаменты More Yuva в Крыму оснастят умными технологиями Сбера

Умные технологии Сбера появятся в апартаментах More Yuva
true
true
true
close
Author Development

Author Development оснастит апартаменты бизнес-класса More Yuva в Крыму умными технологиями Сбера, сообщает пресс-служба компании.

Комплексное решение свяжет в единую систему управления апартаменты, здания и территорию жилого комплекса. Оно основано на платформе Умного дома Sber и программно-аппаратном комплексе «Андромеда». Последний позволяет создать единую систему для мониторинга, анализа и управления инженерным оборудованием и процессами диспетчеризации объектов недвижимости.

Отмечается, что аналогичный подход уже внедрен в новом смарт-районе Москвы — СберСити.

Также, в апартаментах будет интегрирован виртуальный ассистент умного дома. Голосовые команды позволят настраивать освещение, климат, подогрев полов в санузле и управлять шторами.

«Для Сбера важно не просто финансировать наших партнеров. Но и совместно внедрять в их проекты современные технологии и передовые сервисы, которые действительно меняют качество жизни, выводя комфорт и безопасность на принципиально новый уровень. Когда-то «умный дом» казался фантастикой, а теперь это повседневная потребность», — отметил председатель Московского банка Сбера Герман Барг.

Заместитель генерального директора – директор департамента информационных технологий АО «Рублево-Архангельское» (проект СберСити) Евгений Чуланов рассказал о наличии опыта создания «умных номеров» с учетом особенностей гостиничного пространства.

Конфигурация системы включает более 1000 устройств, работающих синхронно и интегрированных с управлением апарт-комплексом. Внедрение этих решений обеспечит повышенный комфорт жителям.

Президент Author Development Дмитрий Коновалов подчеркнул важность сотрудничества со Сбером.

«Со Сбером нашу компанию связывает давнее партнерство: More Yuva – это третий проект, который мы реализуем при поддержке банка. Зная прогрессивный опыт Сбера в развитии передовых технологий, мы решили воспользоваться им и интегрировать их разработки в инфраструктуру More Yuva», — сказал он.

