В Сбере рассказали о формировании новой технологической реальности в Индии

Ведяхин: более 70% платежей между Россией и Индией занимают менее 10 минут
Пресс-служба Сбера

Сбер активно формирует новую технологическую реальность в Индии, заявил в интервью Economic Times первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Он отметил, что опыт и экспертиза Сбера в области ИИ востребованы в Индии.

«Крупнейшие коммерческие банки в Индии проявляют интерес к нашему опыту внедрения продвинутых риск-моделей на основе ИИ. В нашем ИТ-хабе в Бангалоре более 250 инженеров вместе с российскими коллегами создают продукты международного уровня, способствующие развитию бизнеса между нашими странами», — сказал он.

Ведяхин добавил, что с использованием ИИ-решений уже более 70% платежей между Россией и Индией проходят менее чем за 10 минут, что не достижимо для других каналов расчетов с Индией.

«Скоро мы запустим в Индии инновационное ИИ-решение для валютного контроля, которое сократит оформление документов для индийских экспортеров с нескольких месяцев до одного дня. Аналогов ему в стране нет», — сказал он.

Ведяхин подчеркнул, что в стратегическом партнерстве с UNIDO Сбер планирует запустить международную платформу BRICS+ AI Success Hub.

«Эта инициатива направлена на построение единого пространства для обмена кейсами внедрения AI между странами БРИКС+ и их партнерами», — отметил он.

Ранее Ведяхин назвал Индию одним из самых быстрорастущих рынков ИИ в мире.

