ЦБ: россияне собрали монет весом в 15 африканских слонов и бегемота

ЦБ: жители центра России принесли на обмен монет весом в 15 африканских слонов
Shutterstock

Во время осенней «Монетной недели» жители Центрального федерального округа принесли на обмен более 22 млн монет на общую сумму 86,2 млн рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Главного управления ЦБ по ЦФО.

«Больше всего мелочи собрали в Московском регионе — 8,6 млн, в денежном выражении это почти 36 млн рублей. В числе лидеров — Рязанская область с 2,5 млн монет, а также Тверская и Смоленская области, где в оборот вернулось по 1 млн монет. Общий вес металлических денег, собранных в Центральном федеральном округе в период акции, — 97 тонн. Столько весят, например, 15 африканских слонов и один бегемот», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что сейчас монеты используются все реже. В ГУ ЦБ пояснили, что людям удобнее пользоваться картами или бумажными деньгами, а монеты, как правило, оседают дома в копилках. Однако монеты остаются важными для экономики: банкам и торговым точкам нужна мелочь для размена и сдачи, уточнили в пресс-службе. Чеканить новые деньги затратно, поэтому каждый год Банк России совместно с партнерами проводит «Монетную неделю», пояснили в ГУ ЦБ. Это помогает людям без комиссий обменивать мелочь на купюры или зачислять на счет, а компаниям — получать необходимые при расчетах монеты, добавили там.

Всего на территории округа с 2023 года «Монетная неделя» вернула в обращение более 64 млн монет на сумму свыше 266 млн рублей, заключили в пресс-службе.

С 7 по 20 октября в России прошла «Монетная неделя»: в 4 тыс. подразделений 159 банков и более 3,5 тыс. торговых точек производился обмен монет на банкноты.

Ранее ЦБ выпустил золотую монету «Георгий Победоносец» номиналом 100 рублей.

