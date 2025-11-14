На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили, что покупка квартир в рассрочку потеряет смысл в 2026 году

Финансист Селезнев: покупка квартир через рассрочку станет невыгодной в 2026 году
Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

В 2026 году смысл покупать квартиру в России с помощью рассрочки пропадет, сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Со следующего года правила рассрочки на покупку квартир в России ужесточаются. Рассрочку на приобретение жилья можно будет оформить не более чем на шесть месяцев с последующим снижением данного срока до четырех месяцев. Это значит, что смысл такого способа покупки теряется. С рассрочкой есть смысл покупать квартиру, если есть возможность купить жилье таким способом без переплат (если деньги на объект есть). Пока подойдет срок оплаты, деньги могут комфортно полежать на вкладах», — отметил Селезнев.

Рассрочка — это способ оплаты недвижимости, при котором покупатель оплачивает стоимость квартиры частями — сначала аванс или первый взнос, затем регулярные выплаты по договору. В отличие от ипотеки, в рассрочке не обязательно участвует банк и не всегда начисляются проценты (по договору продавца или застройщика). Обычно первым взносом выступает существенная доля стоимости квартиры (например, 20–50%) при покупке «от застройщика» или на первичном рынке. Рассрочка характерна прежде всего для новостроек или первичного рынка жилья — на вторичном рынке она встречается реже. С одной стороны, рассрочка дает доступность покупки жилья без банка, с другой — несет риски: расторжение договоров, изменение условий, зависимость от застройщика.

С 1 апреля 2026 года по новому закону максимально допустимый срок рассрочки будет ограничен до шести месяцев, а с 1 апреля 2028 года — до четырех месяцев. Усилится контроль: введены требования к раскрытию условий и отчетности операторов рассрочек, более жесткое регулирование схем. В числе мер — обязательная проверка доходов клиентов.

Ранее в России призвали запретить ипотеку на строящееся жилье.

