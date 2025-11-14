На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о новой волне сокращений

Финансист Целищев предрек новую волну сокращений в РФ в январе — июне 2026 года
Alliance Images/Shutterstock/FOTODOM

В России скорее всего будет новая волна сокращений в январе — июне 2026 года, сказал «Газете.Ru» управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев.

«Сокращения персонала действительно приобретают все более массовый характер, и в первой половине 2026 года мы, очевидно, увидим новую волну оптимизации. Это закономерный процесс: когда экономика сталкивается с замедлением, а возможности для активного развития и инвестиций ограничены, бизнес переходит в фазу выживания. В таких условиях приоритетом становится сохранение прежде всего операционной устойчивости, а один из первых и наиболее эффективных антикризисных инструментов менеджера — это сокращение издержек на персонал», — пояснил Целищев.

По его словам, сами сокращения в наибольшей степени затронут банковский сектор, добычу и транспортировку ресурсов, а также смежные экспортно-ориентированные отрасли, где давление на маржу особенно заметно. В первую очередь речь пойдет о так называемых дублирующих функциях и позициях, без которых компания может продолжать свою базовую деятельность — маркетинг, административный персонал, часть инженерно-технических и вспомогательных специалистов, уточнил финансист. Он подчеркнул, что дополнительным фактором, усиливающим эти процессы, становится ускоренное внедрение технологий искусственного интеллекта. AI-агенты сегодня начинают все более активно замещать людей в рутинных и операционных задачах от обработки документов до аналитики и текущего клиентского сопровождения, констатировал Целищев. Это не только снижает затраты, но и делает бизнес менее зависимым от человеческого ресурса в непрофильных направлениях, отметил эксперт.

«В то же время в меньшей степени сокращениям будут подвержены профессии, требующие сложного интеллектуального и эмоционального участия, например, юристы, психологи, консультанты, сейлзы. Там, где ценность создается за счет доверия, опыта и индивидуальных решений, автоматизация все еще далека от полноценной замены человека. С практической точки зрения избежать сокращения или снизить риск попасть под оптимизацию помогает регулярная трезвая оценка собственной эффективности», — сказал Целищев.

Он пояснил, что если возврат на инвестиции (ROI) по занимаемой позиции выражается в существенных процентах со знаком плюс, шансы сохранить рабочее место остаются высокими. Дополнительным способом является своевременная переквалификация и освоение так называемых профессий будущего, особенно на стыке технологий, аналитики и управления, уверен эксперт. Именно эти компетенции будут востребованы в российской и мировой экономиках в течение ближайших лет, заключил Целищев.

В РЖД в октябре 2025 года стартовала масштабная кампания по сокращению штата, затрагивающая в том числе высший управленческий уровень. В компании происходящее описывают как «оптимизацию управленческого аппарата». Руководитель РЖД поручил своим заместителям до 1 ноября представить предложения по уменьшению численности сотрудников и проведению структурных преобразований в компании.

Ранее стало известно, сколько специалистов не хватает на заводах.

