«Наши финансисты думают задом наперед»: Миронов выступил против семейной ипотеки под 12%

Идея Минфина о дифференцированной семейной ипотеке грозит тем, что молодые семьи будут откладывать рождение даже первенцев. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Ипотека под 12% — это антисемейная ипотека. Это риск, что молодые семьи будут откладывать даже рождение первенцев. Не говоря о том, чтобы родить троих. И мизерная скидка в 2% для многодетных не поможет. При этом многодетная семья начинается с первого ребенка, и уже с первым ребенком надо иметь нормальные жилищные условия, чтобы решиться на второго и третьего. Но наши финансисты, как всегда, думают «задом наперед»», — сказал Миронов.

Парламентарий подчеркнул: дифференцированная ставка для семей должна быть не выше 6%. По его мнению, необходимо снижать ключевую ставку ЦБ.

«В сентябре фракция «Справедливая Россия» обратилась в Минфин и предложила свой вариант дифференцированной ставки. Для семей с одним ребенком сохранить ставку в 6%, с двумя детьми — снизить до 4%, с тремя — до 2%. А если троих детей люди рожают до 35 лет — это молодые многодетные семьи, ставка должна быть 0%. При таком подходе будет очевидно стремление государства поощрить рождаемость. А не просто в очередной раз урезать семейную ипотеку», — считает Миронов.

11 ноября глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Госдума до конца года может принять закон о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке, которая будет зависеть от количества детей. На данный момент обсуждаются ставки 4, 6 и 10 либо 12%. Если один ребенок, то 10 либо 12%, а если второй родился, то 6%, если третий, то 4%. Однако для семей с большим количеством детей ставка по семейной ипотеке еще обсуждается.

Ранее в Госдуме предложили снизить ипотечную ставку для молодых семей до 2%.