Неизвестный заплатил более $100 тысяч комиссии за перевод в биткоин $10

Владелец криптовалюты переплатил примерно в 226 тысяч раз за покупку $10

Владелец биткоинов, вероятно, по ошибке заплатил почти 1 BTC (около $100 тыс.). Это стало одной из крупнейших комиссий за последний год, сообщает в TheMinerMag.

Как отмечается, транзакция была включена в блок 923023, добытый майнинг-пулом MARA. Этот пул является частным и принадлежит одному из крупнейших американских публичных майнеров – MARA Holdings.

По данным мемпула биткоина, вознаграждение за блок 923023 составило 4,154 BTC. Из них 3,125 BTC — стандартная награда майнера, а на комиссионные пришлось 1,029 BTC, что значительно превышает обычные суммы. В то же время основная часть комиссионных пришлась на сбор за одну небольшую транзакцию: отправитель потратил 99 989 964 сатоши (около 0,9999 BTC), чтобы перевести всего 0,00010036 BTC (примерно $10).

