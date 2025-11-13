На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Неизвестный заплатил более $100 тысяч комиссии за перевод в биткоин $10

Владелец криптовалюты переплатил примерно в 226 тысяч раз за покупку $10
Shutterstock

Владелец биткоинов, вероятно, по ошибке заплатил почти 1 BTC (около $100 тыс.). Это стало одной из крупнейших комиссий за последний год, сообщает в TheMinerMag.

Как отмечается, транзакция была включена в блок 923023, добытый майнинг-пулом MARA. Этот пул является частным и принадлежит одному из крупнейших американских публичных майнеров – MARA Holdings.

По данным мемпула биткоина, вознаграждение за блок 923023 составило 4,154 BTC. Из них 3,125 BTC — стандартная награда майнера, а на комиссионные пришлось 1,029 BTC, что значительно превышает обычные суммы. В то же время основная часть комиссионных пришлась на сбор за одну небольшую транзакцию: отправитель потратил 99 989 964 сатоши (около 0,9999 BTC), чтобы перевести всего 0,00010036 BTC (примерно $10).

12 ноября эксперт рассказал, что в 2026 году инвесторы смогут заработать около 15-20% от вложенной в криптовалюту суммы. Он считает разумным инвестировать в криптовалюту только ту сумму, потеря которой не сильно повлияет на финансовое положение инвестора. Обычно такие вложения не должны превышать 10% от общих сбережений, а в идеале быть еще меньше.

Ранее взявший у Путина интервью Такер Карлсон назвал биткоин продуктом ЦРУ.

