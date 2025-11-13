Минстрой запустит новый механизм для борьбы с долгами за коммуналку

Минстрой России собирается ускорить погашение долгов за жилищно-коммунальные услуги, придав электронным платежкам юридическую силу. Об этом сообщил в Совете Федерации министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, пишет «Парламентская газета».

По его словам, законопроект, разработанный ведомством, позволит систематизировать работу по снижению задолженности граждан.

Первый зампред Совета Федерации Владимир Якушев отметил, что государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), созданная около десяти лет назад, объединила примерно 14 млн россиян и стала единым информационным ресурсом. Однако, по его словам, система требует доработки с учётом замечаний, поступающих из регионов.

Файзуллин пояснил, что с 1 марта 2026 года ГИС ЖКХ объединит сведения по каждому дому страны, а внедрение электронного платёжного документа позволит сократить задолженность россиян за воду, отопление и водоотведение, которая в настоящее время превышает 415 млрд рублей. Взысканные средства будут направлены на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Для отработки новой схемы Минстрой уже инициировал эксперимент в 20 субъектах РФ, где взаимодействие ГИС ЖКХ будет интегрировано с ГАС «Правосудие», Росреестром и Соцфондом России для более эффективного взыскания дебиторской задолженности.

Ранее стало известно, что правительство РФ спишет регионам 28 млрд рублей задолженности.