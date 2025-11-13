На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Альфа-Банк запустил акцию по факторингу для бизнеса

Альфа-Банк предоставит компаниям до 200 млн рублей в рамках акции по факторингу
close
Depositphotos

Альфа-Банк объявил о запуске акции «Связи работают — на вашу ставку» для клиентов малого и среднего бизнеса, предусматривающей финансирование контрактов с отсрочкой платежа на льготных условиях, об этом сообщается на сайте финансовой организации.

В рамках программы ставка комиссии за финансирование установлена на уровне ключевой ставки Центрального банка России, увеличенной на 2,5 процентных пункта.

Для участия в акции бизнесу необходимо заключить договор и получить первую выплату по факторингу до 1 марта 2026 года. Льготная ставка «КС + 2,5%» будет действовать до 1 апреля 2026 года.

Уточняется, что акция доступна компаниям, имеющим действующие контракты с отсрочкой платежа, если их покупатели входят в число крупнейших компаний страны — аккредитованных партнеров Альфа-Банка.

Участвовать в акции могут как новые клиенты, так и компании, которые не проводили факторинговые операции в банке в течение последних трех месяцев.

По словам директора по факторингу Альфа-Банка Леонида Култыгина, участники программы смогут получить до 200 млн рублей без залога и поручительства по выгодной ставке. Банк готов профинансировать до 100% суммы поставки или оказанных услуг, а задолженность погашается из платежей покупателей. Лимит финансирования при этом возобновляется автоматически.

Оформление и обслуживание сделки, как сообщается, проходят на цифровой платформе банка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами