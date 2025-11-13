Альфа-Банк запустил акцию по факторингу для бизнеса

Альфа-Банк предоставит компаниям до 200 млн рублей в рамках акции по факторингу

Альфа-Банк объявил о запуске акции «Связи работают — на вашу ставку» для клиентов малого и среднего бизнеса, предусматривающей финансирование контрактов с отсрочкой платежа на льготных условиях, об этом сообщается на сайте финансовой организации.

В рамках программы ставка комиссии за финансирование установлена на уровне ключевой ставки Центрального банка России, увеличенной на 2,5 процентных пункта.

Для участия в акции бизнесу необходимо заключить договор и получить первую выплату по факторингу до 1 марта 2026 года. Льготная ставка «КС + 2,5%» будет действовать до 1 апреля 2026 года.

Уточняется, что акция доступна компаниям, имеющим действующие контракты с отсрочкой платежа, если их покупатели входят в число крупнейших компаний страны — аккредитованных партнеров Альфа-Банка.

Участвовать в акции могут как новые клиенты, так и компании, которые не проводили факторинговые операции в банке в течение последних трех месяцев.

По словам директора по факторингу Альфа-Банка Леонида Култыгина, участники программы смогут получить до 200 млн рублей без залога и поручительства по выгодной ставке. Банк готов профинансировать до 100% суммы поставки или оказанных услуг, а задолженность погашается из платежей покупателей. Лимит финансирования при этом возобновляется автоматически.

Оформление и обслуживание сделки, как сообщается, проходят на цифровой платформе банка.