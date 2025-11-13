На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стоимость акций ЛУКОЙЛа обновила новый минимум за два года

Цена акции ЛУКОЙЛа на Мосбирже упала до нового минимума за два года, 4837 рублей
Евгений Одиноков/РИА Новости

Акции ЛУКОЙЛа на Мосбирже 13 ноября обновили новый минимум за последние два года, опускаясь до 4837,5 рубля за штуку к 11:11 мск. Это следует из данных площадки.

Накануне, 12 ноября, бумаги компании в течение сессии заметно снижались: к 11:32 мск котировки теряли 1,79% и доходили до 5064 рублей, а к 14:15 мск падение усилилось до 3,49% — в моменте цена опускалась до 4977 рублей. В последний раз ниже отметки 5000 рублей акции ЛУКОЙЛа стоили более двух лет назад, 26 июня 2023 года.

По оценке аналитиков «БКС Мир инвестиций», давление на акции нефтяной компании сохраняется из-за санкций.

22 октября США расширили рестрикции в отношении «Роснефти», ЛУКОЙЛа и 34 их «дочек». Ограничения предусматривают блокировку всех активов и имущественных прав данных компаний, находящихся в юрисдикции США или под контролем американских лиц, а также обязательную отчетность о них в OFAC (подразделение Министерства финансов США, занимающееся вопросами финансовой разведки, планированием и применением экономических и торговых санкций).

Ранее в Кремле прокомментировали отказ Gunvor от сделки с «Лукойлом».

