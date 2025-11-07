Стало известно, сколько будет стоит доллар на следующей неделе

На следующей неделе доллар будет стоить 80-82 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

«Факторы формирования курса все те же — высокие рублевые ставки, слабый спрос на зарубежную валюту со стороны российских импортеров. При этом валютные депозиты российских экспортеров существенно выросли, компании не хотят продавать валюту дешево, но все зависит от потребности в рублях. Мы не ожидаем быстрого ослабления рубля. Валютная подушка будет сдерживать рубль от быстрого ослабления, а процентные ставки быстро снижаться не будут. Ожидаем сохранение доллара в диапазоне 80-82 рубля в течение ближайшей недели», — отметил Федоров.

По его словам, операции в рамках бюджетного правила не влияют на среднегодовой курс рубля. Объявленное Минфином РФ сокращение продажи валюты на 11,2 млрд рублей изменит среднемесячный курс на 30-50 копеек, уверен Федоров. Он добавил, что это несущественная величина при волатильности курса в рубль-два в течение дня.

6 ноября доллар на внебиржевом рынке стоил 80,4-81,8 рубля.

