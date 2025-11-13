Россияне назвали главную крупную потребность в 2025 году

Ремонт квартиры стал приоритетом для более чем 20% опрошенных россиян в 2025 году

Каждый пятый опрошенный россиянин (22%) назвал ремонт квартиры самой главной крупной потребностью в 2025 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного VEROL (есть у «Газеты.Ru»).

Доля россиян, купивших товары для ремонта и обустройства, выросла с 70% в 2024 году до 78% в 2025 году. Большинство опрошенных россиян (26,5%) планируют бюджет на ремонт с учетом обновления жилья раз в три года. Для сравнения: пять лет назад ремонтом занимались 17,4%, а ежегодно интерьер освежают 14,2% участников опроса. Самый популярный бюджет на ремонт — в пределах 500 тыс. рублей (68,4%). 31,7% опрошенных обозначили сумму в диапазоне 150 тыс. рублей. 14,5% готовы потратить на косметический ремонт 1 млн рублей. Большинство опрошенных делают ремонт поэтапно, и процесс занимает до трех месяцев.

Среди других крупных потребностей опрошенных в 2025 году были отдых в России (21%), крупная техника и гаджеты (19%), мебель (18%), здоровье (13%), недвижимость (10%). Россияне стали покупать более дорогие технику и мебель, ноутбуки и ПК, посудомойки, смартфоны и матрасы.

В опросе приняли участие 1 тыс. россиян.

