На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Т-Технологии» инвестировали более 10 млрд рублей в образование и науку в 2025 году

Мишустин отметил важность подготовки кадров для ИТ-отрасли
true
true
true
close
Пресс-служба форума «Цифровые решения»

Группа «Т-Технологии», материнская компания Т-Банка, направила в этом году более 10 млрд рублей на образовательные и научные проекты. Об этом сообщил президент группы Станислав Близнюк на форуме «Цифровые решения».

По его словам, инвестиции в образование и науку уже окупаются, укрепляя внутренний потенциал компаний. Группа развивает бесплатные обучающие программы, предоставляя равные возможности для школьников и студентов из всех регионов страны. За семь лет программы обучения прошли более 70 тыс. человек.

Отмечается, что группа готовит ИТ-специалистов через собственную образовательную платформу Т-Образование и Центральный университет, созданный в 2023 году при участии более 60 крупнейших компаний. Также «Т-Технологии» сотрудничают с более чем 40 ведущими вузами России, запуская совместные образовательные программы и лаборатории.

В компании действует стипендиальная программа для студентов. Ежемесячная выплата в размере 25 тыс. рублей предоставляется на весь учебный год. За три года существования проекта стипендию получили 533 студента.

С 2023 года группа поддерживает учителей точных наук через грантовый конкурс «Вклад в поколение». За время работы программы выделено более 70 млн рублей на гранты преподавателям математики, информатики и физики.

Ранее на форуме председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил важность подготовки кадров для ИТ-отрасли. По его словам, за последние пять лет число выпускников по профилю информационных технологий выросло на 27%. В 2024 году на бюджетные места по ИТ-специальностям принято около 130 тыс. человек.

Мишустин подчеркнул, что в текущем году расширилось сотрудничество между российскими компаниями и вузами. Запущены десятки совместных инициатив в таких направлениях, как программная инженерия, микроэлектроника и искусственный интеллект.

С 1 сентября стартовала новая линейка программ обучения высококвалифицированных айтишников уровня middle. К 2030 году планируется выпускать не менее 3,5 тыс. разработчиков ежегодно. Сейчас в ИТ-индустрии России трудятся 1,1 млн человек, и только в этом году отрасль пополнилась более чем на 100 тыс. специалистов.

Председатель правительства РФ также обратил внимание на необходимость активного участия бизнеса в подготовке кадров.

«Укрепление кадрового потенциала отрасли — это наше общее дело», — заявил Мишустин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами