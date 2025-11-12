На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы последствия запрета ЕС на операции с МТС Банком и Альфа Банком

Финансист Трепольский: евро-переводы через МТС и Альфа-Банк заблокируют с 12 ноября
true
true
true
close
Ohde/face to face/Global Look Press

Операции с картами МТС Банка и Альфа Банка за границей с 12 ноября могут быть ограничены, а переводы в евро через них — заблокированы, но в России карты продолжат работать в полном объеме, сказал «Газете.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

Так он прокомментировал ведение ЕС запрета на транзакции с МТС Банком и Альфа-Банком с 12 ноября.

«Этот запрет является продолжением политики финансовых ограничений. Для россиян, в целом, это не является критическим событием в той же степени, как первые волны санкций, поскольку большинство крупных российских банков уже отключены от SWIFT и отрезаны от европейских финансовых систем. Последствия будут ощутимы в первую очередь для тех, кто пользуется картами этих банков за границей (за пределами дружественных стран, где работают карты «Мир»). Использование карт Visa/Mastercard, выпущенных этими банками, за рубежом может стать невозможным или сильно ограниченным», — отметил Трепольский.

По его словам, ограничения затронут россиян, которые получают или отправляют международные переводы, особенно в евро или через европейские банки-корреспонденты. «Транзакции будут заблокированы или возвращены», — предупредил финансист.

По его словам, критичность ситуации снижается благодаря тому, что внутри России эти банки продолжают работать в полном объеме: платежи по России, снятие наличных, работа систем быстрых платежей (СБП) не затрагиваются санкциями. Россияне уже в значительной степени переориентировались на использование карт «Мир», внутренних платежных систем и банков, не находящихся под санкциями, для трансграничных операций (особенно в Азии и странах СНГ), констатировал финансист. Таким образом, это скорее завершающий штрих в изоляции банков от западных финансов, чем новый системный шок для финансовой стабильности страны, заключил Трепольский.

Ранее сообщалось, что ЕС готовит 20-й пакет антироссийских санкций с ограничениями для Белоруссии.

