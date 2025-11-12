В России ожидают «утечку мозгов» за рубеж при обязательной отработке после вуза

Обязательная отработка по распределению для выпускников в России приведет к оттоку талантливых студентов из страны. Такой прогноз «Газете.Ru» дала кандидат экономических наук, доцент, проректор Института международных экономических связей Ирина Шишова.

По ее словам, в настоящее время отсутствует четкая законодательная база, регулирующая механизм подобной отработки.

«Где именно должен работать выпускник? Кто будет принимать решение о распределении? Как контролировать факт отработки? Как мотивировать работодателя улучшать условия труда? На эти вопросы пока нет ясных ответов. Также у государства дополнительно возникают обязательства по решению других острых проблем, связанных с распределением, например, предоставление жилья и подготовка социальной инфраструктуры для молодых семей. Введение подобного обязательства может привести к оттоку талантливых студентов: кто-то решит уехать учиться за границу, а кто-то — выбрать коммерческое обучение, чтобы сохранить свободу выбора после выпуска», — отметила Шишова.

Она сказала, что действительно наблюдается дефицит кадров в различных секторах российской экономики — особенно в здравоохранении, образовании и строительстве, поэтому у государства возникает потребность снизить остроту этой проблемы, в том числе за счет введения обязательной отработки по распределению для выпускников, обучающихся на бюджете.

Однако, по мнению Шишовой, решать проблему кадрового дефицита в ключевых отраслях стоит прежде всего через расширение программ целевого приема. Это форма подготовки выпускников, при которой обучающийся поступает в вуз, заключив договор с будущим работодателем, пояснила экономист. После окончания учебы выпускник обязан отработать в этой организации определенный срок, а компания или государство берут на себя большую часть (или все) расходы на обучение, уточнила Шишова. Такой подход создает более прозрачную, взаимовыгодную систему и мотивирует обе стороны — и студента, и работодателя, уверена эксперт.

Власти предлагают расширить перечень вузов, выпускники которых будут обязаны отработать по распределению. Поправки в закон «Об образовании» были представлены еще в начале 2025 года и уже прошли предварительное одобрение Госдумой. Если они вступят в силу, это произойдет 1 марта 2026 года. «Считаю, что человек, обучавшийся на бюджете, какое-то время должен отработать», — заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин. 30 октября Госдума приняла закон об обязательных отработках для выпускников ординатуры у медицинских работников. Аналогичный подход могут ввести и для других категорий выпускников — педагогов, юристов, творческих работников.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российские регионы должны обеспечивать жильем молодых врачей.