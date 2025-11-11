РБК и Forbes признали Альфа-Банк лидером рейтинга работодателей России

Альфа-Банк третий год подряд стал лидером рейтинга лучших работодателей России по версии двух авторитетных изданий — РБК и Forbes. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

По данным РБК, банк вошел в первую группу компаний с наивысшими результатами. В свою очередь, Forbes присвоил Альфа-Банку «платиновый» статус.

Отмечается, что в этом году количество участников рейтингов удвоилось, а число оцениваемых показателей значительно возросло. Эксперты уделяли особое внимание социальной ответственности компаний, заботе о сотрудниках и внедрению ESG-стандартов. Также учитывалось мнение самих работников. По итогам анализа, Альфа-Банк продемонстрировал высокие результаты в области HR, социальных и управленческих стандартов.

«Мы очень гордимся такой высокой оценкой рынка труда. Но еще важнее для нас — оценка сотрудников. Мы много инвестируем, чтобы людям было комфортно у нас работать, чтобы им хотелось бы частью Альфы. И, конечно же, продолжим это делать, вкладываясь в таланты и будущее, в том числе через нашу платформу «Альфа-Будущее», — рассказал HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов.

Одним из ключевых проектов банка стала образовательная платформа «Альфа-Будущее», запущенная в этом году. Она объединяет все инициативы банка для молодежи и преподавателей по всей стране. Платформа включает гранты и стипендии, всероссийские хакатоны, бесплатные магистратуры, кафедры, международные школы, а также программы по улучшению инфраструктуры учебных заведений и внедрению современных образовательных технологий.