ВТБ стал лидером рейтинга лучших работодателей по версии Forbes и РБК

Forbes и РБК признали ВТБ одним из лучших работодателей России. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Отмечается, что в р рейтинге работодателей Forbes банк получил наивысший «платиновый» статус пятый год подряд. Исследование охватило 205 крупных компаний, которые были разделены на четыре группы: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза».

Оценка проводилась по трем ключевым направлениям: экология, сотрудники и общество, корпоративное управление. При этом ВТБ показал высокие результаты во всех категориях.

Кроме того, ВТБ во второй раз стал лидером рейтинга работодателей по версии РБК, войдя в первую группу компаний с наивысшими результатами. В этом году количество участников удвоилось — в исследовании приняли участие 381 компания. Согласно методологии, компании были разделены на четыре группы. При этом отмечается, что представители первой группы считаются победителями без внутреннего ранжирования.

Методология РБК включала экспертную оценку более 40 показателей, объединенных в несколько критериев. Среди них: сотрудники и условия труда, эффективность бизнеса и инновационное развитие, социальная ответственность и деловая репутация.