На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВТБ стал лидером рейтинга лучших работодателей по версии Forbes и РБК

Два издания назвали ВТБ одним из лучших работодателей России
true
true
true
close
Пресс-служба ВТБ

Forbes и РБК признали ВТБ одним из лучших работодателей России. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Отмечается, что в р рейтинге работодателей Forbes банк получил наивысший «платиновый» статус пятый год подряд. Исследование охватило 205 крупных компаний, которые были разделены на четыре группы: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза».

Оценка проводилась по трем ключевым направлениям: экология, сотрудники и общество, корпоративное управление. При этом ВТБ показал высокие результаты во всех категориях.

Кроме того, ВТБ во второй раз стал лидером рейтинга работодателей по версии РБК, войдя в первую группу компаний с наивысшими результатами. В этом году количество участников удвоилось — в исследовании приняли участие 381 компания. Согласно методологии, компании были разделены на четыре группы. При этом отмечается, что представители первой группы считаются победителями без внутреннего ранжирования.

Методология РБК включала экспертную оценку более 40 показателей, объединенных в несколько критериев. Среди них: сотрудники и условия труда, эффективность бизнеса и инновационное развитие, социальная ответственность и деловая репутация.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами