На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сбер провел инвестиционный чемпионат

Победитель инвестиционного чемпионата Сбера получил 1 млн рублей
true
true
true
close
Depositphotos

В СберИнвестициях с мая по сентябрь проходил инвестиционный чемпионат «Сезон биржевых гонок», он состоял из пяти этапов. По итогам турнира были разыграны 213 денежных призов, победитель получил 1 млн рублей, сообщила пресс-служба Сбера.

Отмечается, что также на каждом этапе чемпионата между участниками в разных номинациях распределялись призы до 200 тыс. рублей.

Всего в чемпионате приняли участие 63 тыс. человек с общим торговым оборотом 843 млрд рублей. 61% участников составили люди в возрасте 36-50 лет, еще 19% — старше 50, 13% — 26-35 лет и 7% — до 25 лет.

Наибольшей популярностью, как рассказали в Сбере, турнир пользовался в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Свердловской, Ростовской, Самарской областях, Башкортостане и Татарстане, Нижегородской и Челябинской областях.

Самую высокую доходность — 300% — по итогам всех этапов показал инвестор из Дмитрова Московской области, победа принесла ему 1 млн рублей.

На втором месте с призом 600 тыс. рублей инвестор из Москвы. Доходность его инвестиций составила 147%. Бронзовая медаль и 400 тыс. рублей — у участника из Мурманской области, который за время турнира заработал 132%.

«В этот раз чемпионат привлек на 20% больше участников, чем год назад. Инвесторы обращались к самым разным стратегиям и активно использовали маржинальное кредитование и инструменты срочного рынка. Каждый десятый участник турнира торговал с плечом, а каждый двадцатый — совершал сделки с фьючерсами и опционами», — отметила руководитель брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова.

Она также напомнила, что в декабре будут подведены итоги молодежного ИнвестЧемпа Сбера, в котором на данный момент участвуют девять тыс. инвесторов от 16 до 25 лет со всей России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами