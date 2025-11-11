В Подмосковье модернизируют Коломенский завод

Коломенский завод, входящий в состав Трансмашхолдинга, к 2028 году намерен увеличить производственные мощности с 500 до 750 двигателей в год, в том числе для судостроительной отрасли. Об этом стало известно после визита на предприятие губернатора Московской области Андрея Воробьева, помощника президента РФ Николая Патрушева и полномочного представителя главы государства в ЦФО Игоря Щеголева.

Сообщается, что на данный момент Коломенский завод является центром компетенции в области двигателестроения. Предприятие выпускает дизельные, газодизельные и газопоршневые установки для магистральных тепловозов, морских кораблей и судов, карьерной техники, малой и атомной энергетики.

В частности, в цехах завода производят двигатели мощностью до 7350 кВт для судостроения, до 6500 кВт для энергетики и до 4400 кВт — для локомотивов РЖД. Завод также выпускает двигатели для работы на сжиженном и попутном газе, сырой нефти и многотопливные модели.

«В России растет спрос на дизельные двигатели, особенно для судостроительной отрасли. Для выполнения стоящих перед отраслью задач необходимо модернизировать производство и увеличивать поставки дизельных агрегатов», — заявил Патрушев.

В свою очередь, глава Подмосковья отметил, что средства на новые станки, оборудование и технологические улучшения уже получены.

«Новые производственные возможности позволят привлекать молодых специалистов для работы на современных станках и оборудовании», — добавил Воробьев.

Также для подготовки кадров завод сотрудничает с подмосковными колледжами. Ежегодно более 300 студентов проходят практику на предприятии. В рамках федерального проекта «Профессионалитет», который реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», открыт учебно-производственный участок.

Подчеркивается, что Коломенский завод важен для технологического суверенитета России и реализует один из ключевых мегапроектов Минпромторга и Правительства РФ. Среди ключевых заказчиков — РЖД, «Объединенная судостроительная корпорация», Госкорпорация «Росатом» и «БелАЗ».

С 2018 по 2022 годы на развитие производственной базы направлено 12,5 млрд рублей, с 2023 по 2027 годы планируется вложить еще около 26 млрд рублей. Прогнозируемый рост производства — с 500 двигателей в 2025 году до 750 в 2028 году.