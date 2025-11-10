Правительство поддержало запрет игорных ставок с кредитных карт

Правительство России одобрило идею запретить использование кредитных и корпоративных карт, а также заемных средств ИП для ставок в букмекерских конторах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечается, правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 10 ноября рассмотрела поправки в соответствующий законопроект, который также включает запрет на переводы с дебетовых карт за счет средств овердрафта.

По данным на 1 июля 2025 года, доля кредитных карт, используемых для обычных платежей, составляет 13,5% от всех используемых карт. Об этом изданию рассказал МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков. В игорном бизнесе, по мнению эксперта, пропорции использования счетов могут быть сопоставимыми.

В то же время, как сообщают журналисты, сами букмекеры сомневаются в эффективности этой меры. Они ссылаются на возможность обналичивания кредитных средств с помощью перевода денег на дебетовые карты, а также на технические сложности с идентификацией самого типа карты.

Ранее в Госдуме предложили закрыть все онлайн-казино.