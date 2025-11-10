На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Альфа-Банк расширил возможности онлайн-оплаты для клиентов

Альфа-Банк подключил онлайн-оплату через сервис T-Pay
true
true
true
close
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Альфа-Банк расширил список возможностей онлайн-оплаты для клиентов, интегрировав сервис моментальных платежей T-Pay. В свою очередь, сервис Alfa Pay также был добавлен в платежную форму интернет-эквайринга платформы Т-Бизнес, сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что новая функция позволяет пользователям совершать покупки в один клик без ввода данных карты и дополнительных шагов. Онлайн-магазинам, как отметили в банке, она дает возможность повысить конверсию и лояльность покупателей.

Глава департамента развития эквайринга и платежных сервисов Альфа-Банка Алексей Киричек отметил, что интеграция платежных сервисов в эквайринговую платформу банка является «важным шагом в расширении доступности сервиса для покупателей по всей стране». Он подчеркнул, что сотрудничество с крупными игроками рынка позволяет сделать оплату более удобной как для клиентов, так и для бизнеса.

В свою очередь, директор продуктов интернет-эквайринга Т-Бизнеса Лариса Мартынова добавила, что внедрение альтернативных методов оплаты способствует росту лояльности клиентов и увеличению конверсии в оплату, повышая прибыль интернет-магазинов.

