Сбер утвердил программу энергосбережения до 2030 года

Сбер утвердил программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2026–2030 годы, сообщили в пресс-службе банка.

Документ определяет цели и задачи по сокращению потребления энергетических ресурсов, устанавливает целевые показатели энергоэффективности и снижения выбросов парниковых газов, а также другие цифровые индексы и метрики.

Сообщается, что в программе предусмотрены ключевые меры, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и ресурсосбережение: применение инновационных технологий и контроль потребления ресурсов с использованием современных методов управления и информационно-аналитических систем; развитие зелёных технологий, включая ИИ для прогнозирования, анализа и управления энергопотреблением.

Также Сбер сохраняет цель по достижению углеродной нейтральности по охватам 1 и 2 к 2030 году и планирует реализацию климатических проектов.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов подчеркнул, что программа позволяет продолжить системный подход в управлении использованием энергии.

«Недостаточно просто насыщения объектов банка современным энергоэффективным оборудованием. Необходим процессный подход к энергетическому менеджменту с интеграцией моделей ИИ и оперативной оценкой по динамическим метрикам. Такой синергетический подход обеспечивает ощутимый экологический и экономический эффект для банка, партнеров и клиентов», — отметил он.

Особое внимание в программе уделено развитию системы энергетического менеджмента и процессному повышению эффективности потребления энергетических ресурсов на объектах банка. Реализация осуществляется с использованием AI-агентов и цифровизации объектов, интегрированных в систему мониторинга и управления недвижимостью «Андромеда».

Комплекс, как отмечается, обеспечивает диспетчеризацию в реальном времени на более чем 8 тыс. объектов, включая смарт-район СберСити и штаб-квартиру банка.

По данным Сбера, внедренные технологии уже позволили снизить потребление энергии на 15% по сравнению с 2019 годом. Совокупный экономический эффект программы в банке оценили в более чем в 11 млрд рублей, технологический позволит снизить потребление на 336 млн кВт·ч, экологический — сократить выбросы парниковых газов на более 117,6 тыс. тонн.