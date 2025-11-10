На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о рисках на рынке жилья при заморозке новых проектов

Хачатурян: нераспроданные квартиры сулят проблемы будущим владельцам
true
true
true
close
Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

Даже если застройщики резко сократят или заморозят большинство новых проектов, дефицита на рынке жилья в России не возникнет. Такой прогноз агентству «Прайм» дал доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.

По его словам, строительная отрасль испытывает трудности из-за снижения спроса, и многие проекты приходится откладывать или замораживать. Однако объем уже введенного, но не реализованного жилья сегодня составляет 80,3 млн квадратных метров, что исключает возможность дефицита даже при потенциальном росте спроса после снижения ипотечных ставок.

Эксперт напомнил, что подобная ситуация уже наблюдалась в России в середине и конце 2000-х годов, когда покупатели получали крупные платежки по ЖКХ за недавно приобретенные квартиры, находившиеся на балансе застройщика. Еще одной проблемой может стать естественный износ домов, которые долго оставались незаселенными и не эксплуатировались, что потребует значительных вложений сразу после покупки.

Хачатурян подчеркнул, что цены на жилье будут продолжать расти, поскольку застройщики стремятся компенсировать свои расходы. Однако резкого подорожания ожидать не стоит: большой объем нераспроданных квартир, сокращение спроса и длительные перспективы восстановления рынка не позволят значительного скачка цен. Он отметил, что рост цен при низком спросе приведет лишь к усложнению реализации новых и уже построенных объектов.

Даже при постепенном снижении ключевой ставки и ставок по ипотеке ни резкого падения цен, ни резкого роста спроса не предвидится. В целом, по мнению эксперта, приобретение жилья для россиян останется непростой задачей из-за медленного роста уровня жизни.

Ранее россиянам рассказали, почему нельзя покупать выставочные образцы мебели и техники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами