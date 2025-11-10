На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Микроблогеры заработали почти 1 млрд рублей на закрытых Telegram-каналах

Tribute: доход микроблогеров в Telegram превысил 990 млн рублей за полгода
Shutterstock/FOTODOM

С апреля по сентябрь 2025 года микроблогеры заработали на монетизации закрытых Telegram-каналов свыше 990 млн рублей. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование платформы Tribute.

По данным аналитиков, число авторов с аудиторией до 500 подписчиков, получающих доход от контента в Telegram, за полгода выросло на 46% — с 5,7 тыс. до 8,3 тыс. человек.

Главным источником заработка остаются платные подписки: этот инструмент используют более 10 тыс. микроинфлюенсеров. Средний чек составляет 580 рублей. Общий доход этого сегмента превысил 990 млн рублей.

Кроме того, донаты применяют свыше 5,5 тыс. авторов, совокупно заработавших более 160 млн рублей. Средний размер перевода от подписчиков составил 926 рублей.

Также около 130 микроблогеров продают физические товары — авторский мерч и одежду. Их общий доход, по подсчетам Tribute, превысил 5,5 млн рублей.

Ранее в бета-версии Telegram нашли признаки внедрения новой функции – аукциона для продажи и приобретения подарков.

