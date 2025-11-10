Молодые россияне не проявляют интерес к кулинарным традициям семьи

Почти треть опрошенных молодых россиян (30%) предпочитают просто употреблять привычные блюда по семейным рецептам, при этом не желая учиться готовить. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «X5 Клубом» (есть у «Газеты.Ru»).

Каждый пятый вовсе не проявляет интереса к кулинарному наследию. 36% интересуются семейными рецептами и стремятся освоить их.

Респонденты выделили несколько причин, которые могут угрожать сохранности кулинарных традиций. На первом месте — нехватка времени и нежелание молодежи готовить. Каждый десятый опрошенный отметил, что причиной может быть потеря связи между поколениями, еще почти столько же считают, что интерес к домашней кухне снижается из-за обилия кафе и ресторанов.

При этом 27% россиян уверены: их семейным традициям ничего не угрожает. Советское кулинарное наследие по-прежнему остается основой семейных традиций: оливье и селедка под шубой занимают лидирующие позиции — их назвали своими семейными рецептами 34% респондентов. Еще четверть опрошенных считают фундаментом своей кухни классические блюда русской национальной гастрономии. При этом у 32% семей кулинарное наследие состоит из кухонь разных стран. Для большинства россиян (60%) главным «секретным ингредиентом» семейных рецептов остаются любовь и хорошее настроение.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще есть роллы.