Стало известно, сколько россиян готовы вложиться в криптовалюту

Каждый десятый опрошенный россиянин готов вложиться в криптовалюту
Dado Ruvic/Reuters

Каждый десятый опрошенный россиянин готов инвестировать в криптовалюту. 85% категорически против такой идеи. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Несмотря на высокую осведомленность о криптовалютах, которая превышает 80% среди участников исследования, реально владеют ими лишь 3–5% взрослых опрошенных россиян (25–50 лет).

Главным плюсом криптовалюты 60% опрошенных назвали колоссальный потенциал доходности, позволяющий в короткие сроки получить сотни процентов прибыли, что недостижимо для традиционных инструментов. Кроме того, потенциальные инвесторы ценят независимость от банковской системы и политических рисков (35%), а также глобальную ликвидность — возможность торговать 24/7 из любой точки мира (30%).

Главным риском криптовалюты респонденты считают экстремальную волатильность, из-за которой курс может обрушиться на 30–50% за считанные часы. Ее опасаются 45% опрошенных. Второй критический фактор — регуляторная неопределенность, поскольку законодательство в этой сфере в России и мире только формируется. Этот риск отпугивает почти 80% потенциальных инвесторов в криптовалюты. Технологические риски дополняют картину: угрозу представляют взломы бирж, потеря доступа к кошельку без возможности восстановления, а также огромное количество мошеннических проектов (19%).

В опросе приняли участие 2,5 тыс. россиян.

Ранее было названо условие для признания криптовалюты совместно нажитым имуществом.

