В Швеции в поддельных лабабу нашли опасные химикаты

Опасный для репродуктивной системы химикат обнаружили в поддельных куклах Лабубу в Швеции. Об этом сообщило агентство по надзору за химическими продуктами (Kemikalieinspektionen), пишет РИА Новости.

«Агентство по надзору за химическими продуктами обнаружило высокий уровень запрещенных химикатов в поддельных куклах Лабубу. Пластик на лице пяти из семи протестированных кукол содержал большое количество вещества ДЭГФ (диэтилгексилфталат — ред.)», — сказано в сообщении.

Диэтилгексилфталат может негативно влиять на способность к деторождению и на развитие плода. В Швеции его использование при производстве игрушек запрещено с конца 1990-х годов.

Лабубу представляют собой дизайнерские плюшевые игрушки с длинными ушами и широкой зубастой улыбкой, созданные гонконгским иллюстратором Касингом Лунгом, вдохновленным скандинавской мифологией. Производство игрушек Pop Mart началось в 2019 году, а резкий рост популярности лабубу пришелся на 2024 год: сначала в Азии, затем благодаря мировым знаменитостям и вирусным трендам в соцсетях — в других странах.

