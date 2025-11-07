На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В британский Глобальный альянс чистой энергии не вошла ни одна страна

Times: ни одна страна не вошла в британский Глобальный альянс чистой энергии
true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Международная инициатива Великобритании и Бразилии о создании Глобального альянса чистой энергии за год не вызвала интереса ни у одной страны. Об этом сообщает The Times.

«Бюрократическая инерция и неразбериха внутри правительства относительно целей альянса усугубились дипломатическим провалом — неспособностью скоординировать действия с Европейским союзом, который вскоре после этого запустил аналогичный альянс», — пишет издание.

Как отмечается, инициатива ЕС, представленная впоследствии на сессии Всемирного экономического форума в Давосе в январе этого года, получила название «Глобальный форум по переходу на чистую энергию».

Глобальный альянс чистой энергии был организован британским премьер-министром Киром Стармером и президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в ноябре прошлого года во время 29-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН по климату (COP-29). Она была описана как смелая попытка стимулировать глобальное использование возобновляемых источников энергии. Однако, как сообщают журналисты, причиной неудачи проекта стало недостаточное внимание к этой проблеме со стороны британского правительства.

Ранее жители Британии анонсировали сожжение чучела Кира Стармера.

