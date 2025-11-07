В ООН сообщили о снижении Индекса продовольственных цен в мире

ФАО: в мире зафиксировали снижение цен на зерновые, мясо, сахар и молоко

Среднее значение Индекса продовольственных цен по итогам октября 2025 года опустилось до 126,4 пункта, что на 1,6% меньше по сравнению с сентябрьским показателем. Об этом сообщается на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Из публикации следует, что средний Индекс цен на зерновые опустился на 1,3% в сравнении с сентябрем и на 9,5% в сравнении с октябрем прошлого года. Снижение затронуло мировые цены на все основные зерновые культуры.

Для мяса снижение оценили в 2% относительно сентября текущего года. Причиной послужило резкое падение котировок мяса птицы и свинины. При этом цены на говядину продолжили расти.

Среднее значение Индекса цен на молочную продукцию достигло 142,2 пункта по итогам октября. Этот показатель оказался на 3,4% меньше по сравнению с сентябрьским. Котировки сливочного масла упали на 6,5%, сухого обезжиренного молока — на 4%, сухого цельного молока — на 6%, сыра — на 1,5%.

Индекс цен на сахар, в свою очередь, опустился на 5,3% в сравнении с первым месяцем осени. В результате значение составило 94,1 пункта.

В то же время Индекс цен на растительные масла продемонстрировал рост, достигнув самого большого значения с июля 2022 года. Показатель увеличился на 1,5% в месячном выражении. В ФАО это связали с повышением котировок подсолнечного, рапсового, пальмового и соевого масел.

Ранее резкий рост цен на подсолнечное масло в мире объяснили снижением поставок с Украины.