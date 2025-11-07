На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Киргизия зарегистрировала стейблкоин с золотым резервом

Киргизия зарегистрировала государственный стейблкоин с золотым резервом
true
true
true
close
РИА Новости

Киргизия первой в мире зарегистрировала государственный стейблкоин с золотым резервом. Об этом сообщило Министерство финансов республики.

Выпуском стейблкоина займется ОАО «Эмитент Виртуальных Активов». Тикер токена, привязанного в пропорции 1:1 к курсу доллара, — USDKG.

«Эмиссия реализуется в рамках утвержденного пилотного проекта, направленного на укрепление финансового суверенитета и развитие цифровой экономики Киргизии», — говорится в сообщении.

Стейблкоин — это криптовалюта, стоимость которой привязана к более стабильному активу: доллару, евро, золоту. Его ключевая особенность — стабильность курса, обеспечиваемая резервами и механизмами обмена.

В конце сентября Национальный банк Казахстана объявил о запуске пилотного проекта стейблкоина Evo, привязанного к тенге. Партнерами выступили Solana Foundation, Mastercard, криптобиржа Intebix и Евразийский банк.

Ранее биржу Binance обвинили в недавнем крахе на криптовалютном рынке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами