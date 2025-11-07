Киргизия зарегистрировала стейблкоин с золотым резервом

Киргизия первой в мире зарегистрировала государственный стейблкоин с золотым резервом. Об этом сообщило Министерство финансов республики.

Выпуском стейблкоина займется ОАО «Эмитент Виртуальных Активов». Тикер токена, привязанного в пропорции 1:1 к курсу доллара, — USDKG.

«Эмиссия реализуется в рамках утвержденного пилотного проекта, направленного на укрепление финансового суверенитета и развитие цифровой экономики Киргизии», — говорится в сообщении.

Стейблкоин — это криптовалюта, стоимость которой привязана к более стабильному активу: доллару, евро, золоту. Его ключевая особенность — стабильность курса, обеспечиваемая резервами и механизмами обмена.

В конце сентября Национальный банк Казахстана объявил о запуске пилотного проекта стейблкоина Evo, привязанного к тенге. Партнерами выступили Solana Foundation, Mastercard, криптобиржа Intebix и Евразийский банк.

Ранее биржу Binance обвинили в недавнем крахе на криптовалютном рынке.