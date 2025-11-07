На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Отнимают жилье»: в РФ заявили о тревожном тренде с покупкой квартир на вторичке

Юрист Хаминский: россияне перестанут покупать квартиры на вторичке из-за страха
true
true
true
close
Jirapong Manustrong/Shutterstock/FOTODOM

В России в очередной раз признали недействительной сделку с продажей квартиры, вернув жилье пенсионерке, действовавшей по указке мошенников. Причем женщина предоставила справку о своей дееспособности, на суде признала, что осознавала происходящее, однако суд все равно встал на ее сторону. Это тревожная тенденция говорит о том, что покупатель почти не имеет способов защитить себя – продавец в любой момент может потребовать квартиру обратно, отметил в беседе с Общественной Службой Новостей юрист Александр Хаминский.

«Постепенно складывается практика, когда сторона, покупающая недвижимость, ставится в заведомо неравное положение, так как продавец в любой момент может потребовать признать сделку недействительной, поскольку действовал под влиянием мошенников», — констатировал эксперт.

Он подчеркнул, что если эта судебная практика закрепится, это негативно отразится на рынке вторички, так как россияне просто станут бояться идти на такие сделки.

Чтобы обезопасить себя юрист посоветовал заранее принять меры перед совершением сделки. В частности, следует потребовать от продавца нотариально заверить заявление, что он продает квартиру в своих интересах без участия третьих лиц. Сделку лучше всего застраховать, а в качестве гарантов правомерности сделки к ней лучше привлечь родственников продавца.

Но даже все эти меры не гарантируют, что в конечном итоге сделку не признают незаконной – суды сегодня принимают решение в каждой конкретной ситуации индивидуально, подчеркнул Хаминский. Он отметил, что эти проблемы, в том числе противоречивость многих решений, власти уже признали. Чтобы изменить систему и сделать ее более справедливой, необходимо утвердить разъяснения и акты официального судебного толкования высшей инстанции, пояснил специалист. Он призвал дождаться, какой подход к решению подобных споров поддержит Верховный Суд.

Напомним, подобная схема стала большой проблемой при сделках купли-продажи квартир, на фоне чего в Госдуме приступили к обсуждению необходимости ввести в России обязательное предоставление справки о дееспособности участников сделок. Поводом к начавшейся дискуссии стали случаи оспаривания продавцами квартир сделок через суд со ссылками на собственную недееспособность. Суды встают на сторону продавцов, которые уверяют, что находились под влиянием мошенников, а покупатели остаются ни с чем ― без квартиры и денег. Поможет ли это защитить покупателей ― в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что схему с продажей квартир мошенники начали применять на автомобилях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами