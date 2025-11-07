Россиянам выплатят январскую пенсию до новогодних каникул

В декабре график выплат пенсий будет скорректирован из-за длинных новогодних выходных, чтобы пенсионеры получили деньги в полном объеме до праздников. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»).

По словам депутата, досрочная выплата января в декабре – стандартная практика, связанная с нерабочими днями в первые числа января, когда банки и почтовые отделения не проводят операции. Пенсионеры, получающие выплаты на банковские карты, получат декабрьскую пенсию по обычным датам, а если установленный день перевода совпадет с выходным, средства поступят раньше по внутреннему графику банка.

Вторая часть декабрьских выплат – досрочная пенсия за январь – будет перечислена в последнюю декаду месяца, примерно с 22 по 29 декабря, чтобы все средства поступили до начала новогодних каникул. Для пенсионеров, получающих выплаты через «Почту России», декабрь также станет месяцем двух выплат: первая – за декабрь – будет доставлена с 3-го по 25-е число, а январская пенсия начнет поступать с 25 декабря и завершится к 30-му числу. Этот порядок согласован с Пенсионным фондом и подтвержден распоряжением «Почты России».

Кроме того, пенсии, назначенные по линии министерства обороны, МВД, Росгвардии и других ведомств, также начислят досрочно – в конце декабря, до начала официальных выходных, отметил Говырин.

После новогодних праздников стандартный график выплат восстановится, и февральские пенсии поступят в обычные даты. Для получения досрочных выплат подавать заявления не требуется – все переводы выполняются автоматически. Основная цель переноса выплат – обеспечить пенсионерам доступ к средствам до праздников и избежать задержек из-за нерабочих дней банков и почты.

Ранее россиянам посоветовали проверить пенсионные накопления в ноябре.