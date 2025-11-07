Компания Маска выплатит ему $1 трлн

Акционеры Tesla проголосовали в четверг за выплату генеральному директору компании Илону Маску компенсационного пакета на сумму около $1 трлн. Запись трансляции опубликована на странице компании в соцсети X.

За выплату компенсационного пакета проголосовали 75% держателей акций.

28 октября сообщалось, что председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм призвала поддержать выплату компенсационного пакета генеральному директору Илону Маску в размере около $1 трлн, предупредив, что в противном случае он может покинуть компанию.

Предложение о выплате, которое должно быть одобрено акционерами до 5 ноября, встретило сопротивление. Крупнейшая в мире консалтинговая фирма по доверенностям Institutional Shareholder Services (ISS) рекомендовала голосовать против, назвав сумму «астрономической». Кроме того, группа профсоюзов и корпоративных наблюдателей развернула кампанию против пакета, ссылаясь на репутационный ущерб, который может быть нанесен бренду из-за политической активности Маска.

Ранее компания Tesla одобрила выплату гендиректору Илону Маску премии в размере около $30 млрд.