Бриллианты заметно подорожали

Бриллианты в мире за последние полгода подорожали на 5-10%, рассказал «Газете.Ru» гендиректор сервиса Moneymatika.ru Максим Мольдерф.

«Фантазийные и крупные бриллианты за последние полгода подорожали на 5–10%, а остальные категории стабилизировались еще в середине прошлого года. При этом в нижнем ценовом сегменте цены, наоборот, продолжают снижаться. Это связано с активным ростом рынка искусственных бриллиантов, которые заняли нишу массового потребления. Такой сегмент вряд ли восстановится в ближайшие годы, зато редкие и крупные природные камни, наоборот, дорожают и становятся объектом инвестиций. Сейчас цены на бриллианты находятся у минимальных уровней, и именно с таких точек обычно начинается рост», — отметил Мольдерф.

По его словам, для инвесторов это может быть редкий момент, чтобы купить бриллианты.

Главная причина подъема цен — редкость природных алмазов. Мольдерф сказал, что с 2017 по 2023 годы их мировая добыча сократилась на 39 млн карат. Более 90% всех алмазов добывается всего в шести странах, а часть месторождений уже близка к истощению, добавил эксперт. Добыча становится все дороже, и предложение с каждым годом сокращается — это фундаментальный фактор, который поддерживает цены, констатировал эксперт.

По его мнению, бриллианты при этом остаются одним из самых компактных и ликвидных эквивалентов денег. Это, по сути, самая мобильная форма капитала: их легко хранить, перевозить и даже носить на себе, пояснил финансист. Если использовать инвестиционный камень в ювелирном украшении, его инвестиционные свойства не теряются — он остается тем же активом, отметил эксперт.

Он уточнил, что наибольшую доходность показывают именно крупные камни — они самые редкие, востребованные и менее подвержены влиянию рынка искусственных аналогов.

«В целом бриллианты привлекают тех, кто хочет защитить сбережения от инфляции и валютных рисков. Они номинированы в долларах, но при этом легко продаются в любой валюте. Еще один плюс — низкая зависимость от колебаний фондовых рынков. А для многих владельцев бриллианты имеют не только финансовую, но и эмоциональную ценность: это украшения, которые можно носить, передавать по наследству и при этом быть уверенным, что они не теряют в цене», — заключил Мольдерф.

Ранее россиянам объяснила разницу между выращенными и природными бриллиантами.